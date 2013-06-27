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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 22:21 BJT

美国热股：KB Home季度亏损缩减，股价上扬逾2%

路透6月27日 - 美国第五大建商KB Home 公布季度亏损缩减，受房市趋稳支撑。

KB Home股价周四上涨2.66%，报20.42美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
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