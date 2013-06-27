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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 22:22 BJT

美国热股：GT Advanced Technologies评级获上调，股价劲扬逾14%

路透6月27日 - Canaccord Genuity分析师将太阳能和发光二极体(LED)设备制造商GT Advanced Technologies 评级由“持有”上调至“买进”，称经济和投资人对该公司业务信心改善。

GT Advanced Technologies股价周四劲扬14.40%，报4.1299美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
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