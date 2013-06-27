版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.77%，Nasdaq指数上升0.76%

路透纽约6月27日 - 美国股市周四连续第三日攀升，此前多名美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表讲话，缓和投资人对美联储短期将开始缩减刺激计划的忧虑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高114.35点，或0.77%，至15,024.49点；标准普尔500指数 收涨9.94点，或0.62%，至1,613.20点；Nasdaq指数 上升25.64点，或0.76%，至3,401.86点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐