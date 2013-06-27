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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 04:26 BJT

美股盘后：Nike公布业绩后股价上扬3%

路透6月27日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 股价周四在美股盘后交易中上扬3%，此前该公司公布了业绩。(完)
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