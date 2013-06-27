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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 07:03 BJT

****欧洲经济指标预测--6月28日-7月5日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:     
    
       * 6月24日当周  
      
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0600     英国Nationwide房价指数(较前月)                                6月       +0.3%         +0.4%
                              (较上年同期)                                        +2.0%         +1.1%
 0600     德国实质零售销售(较前月)                                      6月       +0.2%         -0.4%
                       (较上年同期)                                               +0.6%         +1.8%
 0645     法国消费者支出                                                5月       -0.1%         -0.3%
 0645     法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                               5月       -0.3%         -0.9%
 0700     瑞士KOF领先指标                                               6月        1.19          1.10
 0800     意大利企业信心指数                                            6月          89          88.5
 0900     意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                             6月       +0.2%          持平
          意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                   +1.1%         +1.1%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                  +0.2%          持平
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                              +1.3%         +1.3%
 1000     意大利PPI(较上月)                                             5月          --         -0.4%
          意大利PPI(较上年同期)                                                      --         -1.0%
 1200     德国HICP(较前月)                                          6月初值        持平         +0.3%
          德国HICP(较上年同期)                                                    +1.8%         +1.6%
          德国CPI(较前月)                                                          持平         +0.4%
          德国CPI(较上年同期)                                                     +1.7%         +1.5%
 
     * 7月1日当周  
    
    
 7月1日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0730     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                                6月        51.5          52.2
 0743     意大利Markit/ADADI制造业PMI                                   6月        47.8          47.3
 0748     法国Markit制造业PMI                                           6月        48.3          48.3
 0753     德国Markit制造业PMI                                           6月        48.7          48.7
 0758     欧元区Markit制造业PMI                                         6月        48.7          48.7
 0800     意大利失业率                                                  5月          --         12.0%
 0828     英国Markit/CIPS制造业PMI                                      6月          --          51.3
 0830     英国消费者信贷(亿英镑)                                        5月          --       增加5.2
          英国抵押贷款发放金额(亿英镑)                                               --       增加8.8
          英国抵押贷款批准件数(千件)                                                 --         53.71
          英国M4货供额(较前月)                                                       --         +0.3%
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                    6月       +1.5%         +1.4%
 0900     欧元区失业率                                                  5月       12.3%         12.2%
       
 7月1日-5日
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                                   6月          --         +0.4%
          英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     6月          --         +2.6%
 
    
 7月2日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                                      6月          --          50.8
 0900     欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)                             5月       -0.2%         -0.6%
          欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                   -0.3%         -0.2%
         
 7月3日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0743     意大利Markit/ADACI服务业PMI                                   6月        47.0          46.5
 0748     法国Markit服务业PMI                                           6月        46.5          46.5
          法国Markit综合PMI                                                          --          46.8
 0753     德国Markit服务业PMI                                           6月        51.3          51.3
 0758     欧元区Markit服务业PMI                                         6月        48.6          48.6
          欧元区Markit综合PMI                                                      48.9          48.9
 0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                                      6月          --          54.9
 0900     欧元区零售销售(较前月)                                        5月       +0.2%         -0.5%
          欧元区零售销售(较上年同期)                                              -1.8%         -1.1%
       
 7月4日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0800     意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比                 第一季          --          1.4%
 1100     英国央行量化宽松规模(亿英镑)                                  7月       3,750         3,750
          英国央行利率决议                                                        0.50%         0.50%
 1145     欧洲央行利率决议                                              7月       0.50%         0.50%
       
  
 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                            公布时段      预估值          前值
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                                          5月      逆差47        逆差45
          法国进口(亿欧元)                                                           --           423
          法国出口(亿欧元)                                                           --           378
 0715     瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                               6月       -0.1%         +0.1%
          瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                     -0.3%         -0.5%
 1000     德国工业订单                                                  5月       +1.1%         -2.3%
        
          (完)
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