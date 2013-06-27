欧洲经济指标预测--6月28日-7月5日****

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 6月24日当周 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.1% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +0.6% +1.8% 0645 法国消费者支出 5月 -0.1% -0.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.3% -0.9% 0700 瑞士KOF领先指标 6月 1.19 1.10 0800 意大利企业信心指数 6月 89 88.5 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% 持平 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.1% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% 持平 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.3% +1.3% 1000 意大利PPI(较上月) 5月 -- -0.4% 意大利PPI(较上年同期) -- -1.0% 1200 德国HICP(较前月) 6月初值 持平 +0.3% 德国HICP(较上年同期) +1.8% +1.6% 德国CPI(较前月) 持平 +0.4% 德国CPI(较上年同期) +1.7% +1.5% * 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 6月 51.5 52.2 0743 意大利Markit/ADADI制造业PMI 6月 47.8 47.3 0748 法国Markit制造业PMI 6月 48.3 48.3 0753 德国Markit制造业PMI 6月 48.7 48.7 0758 欧元区Markit制造业PMI 6月 48.7 48.7 0800 意大利失业率 5月 -- 12.0% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 -- 51.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 5月 -- 增加5.2 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加8.8 英国抵押贷款批准件数(千件) -- 53.71 英国M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月 +1.5% +1.4% 0900 欧元区失业率 5月 12.3% 12.2% 7月1日-5日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) 6月 -- +2.6% 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 -- 50.8 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -0.2% -0.6% 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -0.3% -0.2% 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 6月 47.0 46.5 0748 法国Markit服务业PMI 6月 46.5 46.5 法国Markit综合PMI -- 46.8 0753 德国Markit服务业PMI 6月 51.3 51.3 0758 欧元区Markit服务业PMI 6月 48.6 48.6 欧元区Markit综合PMI 48.9 48.9 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 -- 54.9 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% -0.5% 欧元区零售销售(较上年同期) -1.8% -1.1% 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第一季 -- 1.4% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 7月 3,750 3,750 英国央行利率决议 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决议 7月 0.50% 0.50% 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差47 逆差45 法国进口(亿欧元) -- 423 法国出口(亿欧元) -- 378 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.1% 瑞士消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -0.3% -0.5% 1000 德国工业订单 5月 +1.1% -2.3% (完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f