《综述》美联储官员同心协力，意在消除市场对联储退出预期的过度反应

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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劳动市场一直是美联储QE3锁定的目标，而杜德利说劳动市场“还称不上稳健”，还说“经济还有很多低迷之处”。
美联储的两大刺激措施--QE3及低利率--对于经济持续成长发挥作用的方式不同；美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.8%，低于平均水平，这是美国经济另一令人感到忧心的迹象。
周四美国股市上涨、美国公债收益率(殖利率)下跌，因市场在近期戏剧性的抛盘之后出现趋稳迹象。
鲍威尔指出，这些扰动因素中有部分恐怕是难以避免，因对经济和美联储政策的看法不断转变，需要小心翼翼地就此进行沟通。但他同时指出，实质利率仍处于历史低档，在此同时股市估值看似仍在正常区间之内。
杜德利指出，美联储正密切观察市场：“无疑地金融情势趋紧将会对经济成长率造成一些冲击...但是更为重要的是，这些经济数据所实际呈现出来的财政政策与经济基本面改善间的拉锯情形。”
当被问及贝南克上周试图澄清QE3计画的议题时，杜德利表示，”部分市场人士将之视为暗示或讯号，但我认为这并非如此。”
“讲白了，我们正试图以非常透明的方式进行沟通，”他补充道。“如果人们做出错误解读，认为我们在暗示些什么，我认为这并不是我们试图做到的事情。”(完)
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