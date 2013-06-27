《美债周五展望》公债上涨，七年期公债标售获强劲需求

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容仅略做调整)

* 美联储官员讲话及数据疲弱扶助公债市场站企稳

* 290亿美元七年期公债标售得标利率为2011年7月来最高

* 美联储买入50.5亿美元2017年至2018年到期公债

路透纽约6月27日 - 美国公债价格周四上涨，且七年期公债标售需求强于预期，显示债市在遭遇大举抛售后正在企稳。

财政部标售290亿美元七年期公债的得标利率为1.932%，为2011年7月来最高，但仍低于市场预期。间接投标者买入比例为2011年8月来最大。

标售成绩“刺激新一轮交易，推升公债价格至上周五午盘以来首见的水平，”田纳西州孟菲斯市FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。

上周公债大跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，一旦经济改善，美联储可能开始放慢每月850亿美元的购债进度。公债遭遇抛售使收益率上涨至22个月高位后，本周公债价格基本企稳，且因投资人修正他们对美联储可能在短期内缩减购债规模的预期。

美国政府第一季国内生产总值(GDP)终值低于分析师的预期。此外，一些美联储官员本周发表讲话，试图缓和市场对美联储将缩减刺激规模的忧虑。

“美联储官员的讲话试图说服市场推后对美联储很可能自9月开始缩减购债规模的假设，”康乃狄格州CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen说。

周四纽约联储总裁杜德利及美联储理事鲍威尔试图告诫投资人，美联储不会很快缩减宽松政策规模，甚至表示，市场错误地解读了美联储的意图。

美联储周四买入50.5亿美元2017年至2018年到期公债，为其刺激经济计划的一部份。

指标10年期公债 收益率从周一触及的2.67%的22个月高位回落。10年期公债价格上涨18/32，收益率报2.476%。

虽然如此，收益率仍远远高于贝南克讲话前的2.20%区域，以及5月初的略高于1.60%的水平。

“公债找到新的交投区间。我们认为公债下周将留守在2.40%中段至2.60%中段区间，之后非农就业报告将是决定性因素，”纽约瑞士信贷利率策略师Ira Jersey说。

下周五美国公布6月非农就业报告，周四为美国独立纪念日假期，成交量将可能因假期下降，从而导致市场波动加剧。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]