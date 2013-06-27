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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 07:16 BJT

表格：英国6月消费者信心升至逾两年来最高位--GfK

路透伦敦6月28日 - 市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示，英国6月消费者信心升至逾两年来最高位。

以下为数据表格:

6月 5月 4月 3月 2月 1月

GfK消费者信心指数 -21 -22 -27 -26 -26 -26

个人财务

过去12个月 -21 -20 -24 -20 -20 -24

未来12个月 -7 -5 -7 -6 -5 -7

经济状况

过去12个月 -42 -44 -53 -54 -52 -51

未来12个月 -16 -18 -26 -27 -25 -25

大额采购意愿 -20 -25 -25 -23 -26 -22

该调查为GfK代表欧盟执委会自5月31日-6月16日所进行。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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