金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收升报919.46点。
中国股市：沪综指收跌至近四年半新低，短线料维持低位震荡整理。
香港股市：恒生指数微涨0.5%，受零售类股带动。
中国汇市：人民币续收贬，月底前结购汇料大抵平衡汇率走势偏弱。
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印度股市：升近2%至一周多高位，能源股因预期政府将上调国内天然气价格而走升。指标BSE指数 涨1.75%，或323.83点，收报18,875.95点，为6月19日以来最高收位。NSE指数 升1.68%，或93.65点。
印度汇市：印度卢比兑美元 自周四所及纪录低位反弹，受助于企业资金流入，经常账赤字低于预期也帮助缓解对卢比的忧虑。卢比兑美元汇价收报60.19/20，周三收报60.7150/7250。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,262.770点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.12%至685.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.47%，报32.7995卢布，卢布兑欧元 涨0.16%，至42.7700卢布。
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巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.93%，但本月仍或录得10%的跌幅。
巴西汇市：巴西雷亚尔连续第五日上涨，美国经济数据支撑拉美货币。
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南非股市：第三天稳步上扬，制药商Aspen Pharmacare 劲扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.22%至34,655.32点。综合指数 收高0.35%，报39,083.31点。
南非汇市：兰特兑美元升逾2%至七日最高水准，因公债走强。 (完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。