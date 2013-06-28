金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升报919.46点。

中国股市：沪综指收跌至近四年半新低，短线料维持低位震荡整理。

香港股市：恒生指数微涨0.5%，受零售类股带动。

中国汇市：人民币续收贬，月底前结购汇料大抵平衡汇率走势偏弱。

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印度股市：升近2%至一周多高位，能源股因预期政府将上调国内天然气价格而走升。指标BSE指数 涨1.75%，或323.83点，收报18,875.95点，为6月19日以来最高收位。NSE指数 升1.68%，或93.65点。

印度汇市：印度卢比兑美元 自周四所及纪录低位反弹，受助于企业资金流入，经常账赤字低于预期也帮助缓解对卢比的忧虑。卢比兑美元汇价收报60.19/20，周三收报60.7150/7250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,262.770点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.12%至685.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.47%，报32.7995卢布，卢布兑欧元 涨0.16%，至42.7700卢布。

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巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 涨0.93%，但本月仍或录得10%的跌幅。

巴西汇市：巴西雷亚尔连续第五日上涨，美国经济数据支撑拉美货币。

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南非股市：第三天稳步上扬，制药商Aspen Pharmacare 劲扬。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.22%至34,655.32点。综合指数 收高0.35%，报39,083.31点。