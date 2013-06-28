美国与加拿大经济指标预测--6月28日-7月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月24日当周 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 56.0 58.7 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 82.8 82.7 现况指数 92.8 92.1 预期指数 77.0 76.7 1430 美国ECRI一周领先指标 6月21日当周 -- 130.3 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 52.2 1400 美国建筑支出 5月 +0.7% 0.4% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 50.1 49.0 美国ISM投入物价分项指数 51.3 49.5 美国ISM制造业就业分项指数 51.0 50.1 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 48.8 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 6月 1,530 1,523 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月29日当周 -- +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月29日当周 -- +2.8% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经 6月 -- 53.2 季调) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 579.6 1400 美国工厂订单 5月 +1.0% +1.0% 美国耐久财订单 5月修正值 -- +3.6% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.7% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财 -- +1.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 49.0 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数(万户) 6月28日当周 -- 629.2 1100 美国再融资指数 6月28日当周 -- 3,041.4 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 3.6398 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 6月 16 13.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差399 逆差403 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月29日当周 -- 34.6 初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.575 续请失业金人数(万人) 6月22日当周 -- 296.5 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差5.7 出口(亿加元) -- 402.7 进口(亿加元) -- 408.4 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 54.0 53.7 企业活动分项指数 56.4 56.5 就业分项指数 -- 50.1 新订单分项指数 -- 56.0 物价分项指数 -- 51.1 7月4日(四) 无经济数据公布 7月5日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 6月 增加17 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加17.7 增加17.8 制造业就业岗位(万个) 持平 减少8 失业率 7.5% 7.6% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 6月 -- 增加9.5 失业率 -- 7.1% 全职就业人数(万人) -- 增加7.67 兼职就业人数(万人) -- 增加1.82 就业参与率 -- 66.7% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 70.8 经季节调整PMI -- 63.1 1430 美国ECRI一周领先指标 6月28日当周 -- -- (完)