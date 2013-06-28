《中国报摘》--中国证券报6月28日

* 头版头条:

--中国全国人大财政经济委员会报告建议，当前预算执行中部分预算支出调整较多，转移支付管理需进一步规范，亟待深化财税改革，加强对地方政府性债务的监管。

* 其他:

--中证报今日视点文章称，在稳健货币政策背景下，支持稳增长、调结构的重任将更多地落在财政政策上。下半年，财政政策可更积极，其中以营改增试点为主战场的减税应成为“主攻手”。同时，应适度上调财政赤字规模，扩大公共财政支出。

--审计署2012年度审计报告称，去年国有金融机构审计中发现，27家分支机构向手续不全或担保不合规等项目放贷284.43亿元人民币；银行间债券市场关联交易输送利益问题较为突出，共发现此类问题11起，涉及非法输送利益6亿多元。

--大商所总经理李正强表示，将进一步对铁矿石期货合约规则进行论证，做好钢铁行业企业市场利用引导和培育服务工作，积极做好上市准备工作。

--从无锡市金融办获悉，在无锡设立的江苏金融资产管理有限公司(AMC)正在组建，为全国首家地方AMC。该公司将负责处置江苏区域内的金融机构不良资产，为地方债务“瘦身”。此外，浙江温州也在筹划成立地方AMC。

--据悉，深圳前海综合规划获批，明确其在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。另外，前海合作区总建设约投3,898亿元。

--截至周四(27日)，北京市土地出让金总计为664.24亿元，超过2012年全年的647.92亿。但各城市土地溢价率有所下降，受宏观政策影响下半年土地市场或难以继续大幅升温。

--中信证券 中期策略会认为下半年中国经济低迷态势难有改观，预计全年增速将回落至7.5%，CPI涨幅为2.5%，PPI为-1.7%。中长期来看，“新中国模式”将构筑A股底部支撑；短期来看，下半年多空因素交织，上证指数核心运行区间为1,900-2,500点。

--中国社科院金融研究所发布报告称，目前金融运行中出现资金紧缺现象，但不论货币供应还是新增贷款均未减少，表明流动性问题实际上是由“投资”引致。大量新增贷款向中长期贷款集中，导致短期资金的不足。尽管总体流动性充足，但需要防范的是，个别银行难以偿付到期本息可能引发蝴蝶效应。(完)