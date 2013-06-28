《香港报摘》--经济日报6月28日

* 头版头条：

--港股结算日造好，期指投资者借惠誉下调中国经济预测获利平仓，令股市高位急回，恒生指数 走势逐渐转弱，寄望外围升市令港股转危为安。

* 其他：

--五只中小型新股周五同步开始公开招股，合共集资最多31.3亿港元，当中单个集资额最高是智美控股（新股编号： 1661.HK ），其收入来源主要为央视节目广告代理。

--阿里巴巴前首席执行官卫哲称，阿里巴巴集团去年第四季利润约5-6亿美元，推算其今年利润约十多亿美元，以市盈率20-30倍计，市值逾千亿美元亦不昂贵。

--香港财经事务及库务局局长陈家强称，本港楼价再升风险仍在，暂不会考虑改变遏抑楼市的辣招，直至市场对楼价出现向下的预期，才是考虑减辣的时机。

--身为伦敦金属交易所（LME）结算会员的渣打集团 表示，其全球金属交易总部将从伦敦移师香港，并会将现有香港分部人手增加1倍，以配合中国市场成长。

--六福 截至3月底止全年纯利按年下跌5.1%至12.66亿港元，黄金产品占其销售额约63%额，由于金价近期走势疲弱，公司决定将黄金对冲比率由现时10-15%，提升至20%。（完）

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