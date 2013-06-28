《中国报摘》--其他报纸重要消息6月28日

**上海证券报**

--中国广东省合格境内个人投资者境外投资(QDII2)试点显示，初期将选择两至三家在该省内注册的法人证券公司开展试点，投资范围是在港交所公开上市的证券产品。准入条件上，投资者须有三年以上证券投资经验，金融资产不低于等值人民币150万元，拟境外投资不低于等值人民币50万元等。

--证监会新闻发言人日前表示，正在研究注册制改革问题，注册制并非简单备案。但无论审核制还是注册制，都须坚持以信息披露为中心，确保企业真实、准确、完整、及时披露相关信息。

--国土资源部地籍管理司巡视员兼副司长冷宏志表示，截至2012年底，全国农村集体土地所有权累计确权登记发证约620万宗，发证率达94.7%，基本完成了农村集体土地所有权确权登记发证任务。接下来，国土资源部将进一步加快推进宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。

--福田汽车 公告，近期与北京公共交通控股集团及其下属子公司签订了共计3,012辆福田欧辉LNG(液化天然气)公交车合同，合计金额逾30亿元。

**证券时报**

--国家发改委公布促进中部地区崛起工作要点，要加大对中部欠发达地区扶持力度。具体包括落实支持赣南等原中央苏区振兴发展、推动重点经济区加快发展、深化区域合作，鼓励中部地区加强与长江三角洲、珠江三角洲等地区的合作等。

**21世纪经济报 道**

--审计署针对18个省本级及省会城市本级地方政府性债务的审计显示，一些地方变相融资现象突出，部分地区债务增长较快。其中，负偿还责任的债务率超过100%的有九个省会城市本级，最高达189%。

--被称为小额贷款公司“央行”的广州小额再贷款公司开业在即。广东省金融办副主任叶穗生表示，广州国际集团出资5亿做发起人，与普通小额贷款公司不同，因此不需要金融办审批和监管。

--深圳金赛银基金管理有限公司产品推介材料显示，中银保险将为其提供增信，以确保投资者的本金及收益安全。不过，保险行业对此类产品担忧多多。因投资风险错综复杂，以及此类产品通常承保数量较少、额度较大，一旦发生风险，将会给保险公司带来巨大赔付压力等。

**东方早报**

--建设银行 拟统一在香港商业银行业务，旗下的建行亚洲和建行香港分行将于下周合并。(完)