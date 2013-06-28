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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 08:13 BJT

日本股市：日经指数盘初升逾1%，因美联储刺激政策相关疑虑缓解

路透东京6月28日 - 日本股市日经指数周五盘初连续第二日上涨，受助于美股的热络气氛，因市场乐观认为美国联邦准备理事会(FED/美联储)不会迅速撤回刺激措施。

日经指数 上涨1.2%至13,371.55点。东证股价指数 上涨1.3%至1,113.28点。(完)
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