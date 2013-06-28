日本股市：日经指数盘初升逾1%，因美联储刺激政策相关疑虑缓解

香港金融：金管局2017年度基本加薪2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透东京6月28日 - 日本股市日经指数周五盘初连续第二日上涨，受助于美股的热络气氛，因市场乐观认为美国联邦准备理事会(FED/美联储)不会迅速撤回刺激措施。
日经指数 上涨1.2%至13,371.55点。东证股价指数 上涨1.3%至1,113.28点。(完)
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。