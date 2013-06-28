中国证券：广东QDII2投资范围圈定港交所，资金封闭门槛50万--报载

路透北京6月28日 - 中国近期有望在广州和深圳试点推行QDII2的话题备受关注。上海证券报周五报导引述广东合格境内个人投资者（QDII2）境外投资试点方案称，初期将选择二至三家在省内注册经营的法人证券公司开展试点，投资范围是在港交所公开上市的证券产品。

在设置准入条件上，投资者须有三年以上证券投资经验，金融资产不低于等值人民币150万元人民币，拟境外投资不低于等值人民币50万元；单个投资者境外证券投资额度下限为50万元，上限为2,000万元。

上述条件由指定的境内券商，按照国家有关政策和境外资本市场及相关金融产品的合格投资者要求，对投资者身份进行资格审定。

报导称，在基本原则方面，试点方案还要求资金封闭管理和有效控制风险。境外投资资金必须在规定的回路中闭流管理，投资结束后必须在交易明细清晰的情况下全面回流。

试点方案拟定，资金必须通过专门的账户划转；投资者出售境外证券资产所得资金必须全额（包括盈利部分）、原路返回（人民币出、人民币进；外币出、外币回），不得向第三方划转，不得在境外存取。

同时，以人民币投资的，按照跨境人民币结算管理相关规定办理；以外币投资的，按照外汇管理相关规定办理。

据上证报周二报导引述中国人民银行广州分行行长王景武表示，目前央行已同意广州、深圳作为合格境内个人投资者（QDII2）业务试点，方案已上报国务院待批。

今年以来，高层在不断加强QDII2的推动力度。今年1月份，央行会议首次提出做出做好QDII2试点相关准备工修，5月总理李克强主持召开的国务院常务会议决定，要建立个人投资者境外投资制度，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。