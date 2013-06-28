《香港报摘》--信报6月28日

* 头版头条：

--香港政府决定将楼花期由目前的20个月延长至30个月，变相增加中短期的一手楼宇供应，业界认为，新措施增加发展推售楼盘的弹性，惟成效仍取决于政府能否加快审批预售楼花。

* 其他：

--深圳海前管理局公布计划于2015年底前将合共投资3,898亿元人民币，全面建设基础设施，届时形成招商引资条件，并于2020年实现国内生产总值1,500亿元。

--香港财经事务及库务局常任秘书长欧璟智称，证监会正与中国内地监管机构研究中港基金互认安排，预计很快会有结果，首阶段集中比较两地就保障投资者的规管要求。

--香港场外衍生工具交易新法例的草案最快本周提交立法会，草案建议，所有港元和人民币计价利率掉期（IRS）和不交收远期外汇合约（NDF）的交易，需要由金管局的交易资料储存库汇报，并要在证监会批准经营的场外衍生工具结算所进行结算。

--东方明珠石油 于2009年12月于短时间内两度配售新股，公告只披露其中一次，且没有把讯息告知港交所 ，上市上诉委员会决定，公开谴责集团及执行董事黄坤、周里洋、前执行董事刘梦熊及张国裕。

--维他奶 称，由于原材料及人工等成本增加，未来冀加强产品推广及营运效率来保持利润率，目前没加价计划。（完）

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