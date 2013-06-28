《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月28日

*工商时报：

--央行利率〞连8冻〞、打房政策也未加重力道，加上证所税大转弯、台股回神，各项政策利空已趋于钝化，激励建商看好下半年房市景气，打算在7月积极推案，估计单月北台湾推案量达1,300亿台币，比去年同期大增35%。

--立院临时会昨日三读通过公共债务法修正案，中央将多释出825.3亿台币举债额度给地方，五都除了北市减少千亿举债额度外，其余四都举债上限都成长，而且未来地方政府争取建设经费，不一定要跟中央政府伸手，可自行举债支应。

--前海基会董事长、台湾经济研究院董事长江丙坤昨日表示，两岸服务贸易协议，是台湾在亚洲第一个成功签署的服务贸易自由贸易协议。然而，服贸协议遭到立法院抵制，〞恐影响我加入太平洋伙伴合作协议（TPP）的计画。〞

*经济日报：

-- 美国联准会提出量化宽松（QE）政策退场时程，牵动国际金融市场动荡，中央银行昨日理监事会决议维持重贴现率等指标利率不变，但总裁彭淮南明确指出，美国QE退场将带来重大冲击，央行会注意情势，采取妥适货币政策。

--经济部长张家祝决定重启国营事业民营化，优先推动中油民营化，计画采竞价拍卖或全民释股两大方式释股，但排除陆资，民营化后政府持股降低至50%以下，但仍维持至少34%，目标在2017年前完成民营化。

--美国量化宽松政策(QE)将退场，债券债格可能下跌，金管会正全面对台湾保险业持有的债券部位展开评价试算，以掌握对保险业可能的影响，一旦影响太大，不排除采取监理宽容措施、或要求保险业者增资。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。