《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月28日

以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.757港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高114.35点,或0.77%,报15,024.49点.因此前多名美国联邦储备理事会(美 联储/FED)官员发表讲话，缓和投资人对美联储短期将开始缩减刺激计划的忧虑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.160 1.82 24298 12.811 0.25 中国铝业 7.800 1.69 43342 2.420 0.84 中国移动 50.560 1.34 164200 78.439 0.76 中国人寿 35.150 -0.06 56159 18.177 1.21 中石油 103.580 0.48 29386 8.035 0.69 中石化 90.600 1.21 27321 7.028 31.61 汇丰控股 52.180 0.00 234848 80.952 0.56 中电信 48.270 1.00 12124 3.744 1.20 中国联通 13.160 1.00 119980 10.208 1.47 兖州煤业 7.320 -3.94 124819 5.678 1.21 华能国际 39.240 4.75 39298 7.610 -0.66 南方航空 19.890 -0.70 7848 3.086 1.50 东方航空 15.380 0.98 5874 1.193 -49.45 中芯国际 3.610 -0.82 58999 0.560 0.01（完）