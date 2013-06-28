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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 08:26 BJT

《香港重要政经日程》--6月28日-7月5日

==================今日重要政经消息==================

6月28日（周五）

-- 公布5月份货币统计数字。

-- 公布外汇基金总资产。

-- 中科矿业 公布全年业绩。

-- 远东酒店 公布全年业绩。

-- 金卫医疗 公布全年业绩。

-- 昌兴国际 公布全年业绩。

-- 专业旅运 公布全年业绩。

-- 优派能源 公布全年业绩。

-- 冠华国际 公布全年业绩。

--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会。

--09:00 北京首都机场 在中国举行周年股东大会。

--09:00 华电福新能源 在中国举行周年股东大会。

--09:30 中海集运 在中国举行周年股东大会。

--10:00 ICI Global记者会。

--10:00 大唐新能源 在中国举行周年股东大会。

--10:00 大连港 周年股东大会。

--10:30 旭光新材料 周年股东大会。

--11:30 旭光新材料记者会。

--14:00 大成食品 周年股东大会。

--14:30 中国交通建设 在中国举行周年股东大会。

--14:30 中集集团 在中国举行周年股东大会。

--15:00 中国太平保险 周年股东大会。

--15:00 中信资源 周年股东大会。

==================近期重要政经消息==================

6月29日（周六）

--09:00 中国财险 在中国举行周年股东大会。

--11:00 西王糖业 特别股东大会。

*7月1日（周一）

-- 香港公众假期休市。

7月2日（周二）

-- 公布5月份零售销售数据。

--11:30 东力实业 特别股东大会。

7月3日（周三）

-- 优库资源 首日挂牌。

-- 昆仑国际金融 首日挂牌。

-- 国浩集团 董事会会议。

--10:00 长盈集团 周年股东大会。

--10:00 蒙古矿业 特别股东大会。

--10:00 奥亮集团 特别股东大会。

--15:00 新确科技 特别股东大会。

7月4日（周四）

--10:00 天安中国 特别股东大会。

--10:30 公布6月份汇丰PMI。

--15:00 精优药业 特别股东大会。

*7月5日（周五）

-- 金管局公布6月份外汇储备资产数字。

-- 金彩控股 首日挂牌。

--09:00 中煤能源 在中国举行特别股东大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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