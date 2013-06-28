《香港重要政经日程》--6月28日-7月5日

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
==================今日重要政经消息==================
6月28日（周五）
-- 公布5月份货币统计数字。
-- 公布外汇基金总资产。
-- 中科矿业 公布全年业绩。
-- 远东酒店 公布全年业绩。
-- 金卫医疗 公布全年业绩。
-- 昌兴国际 公布全年业绩。
-- 专业旅运 公布全年业绩。
-- 优派能源 公布全年业绩。
-- 冠华国际 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会。
--09:00 北京首都机场 在中国举行周年股东大会。
--09:00 华电福新能源 在中国举行周年股东大会。
--09:30 中海集运 在中国举行周年股东大会。
--10:00 ICI Global记者会。
--10:00 大唐新能源 在中国举行周年股东大会。
--10:00 大连港 周年股东大会。
--10:30 旭光新材料 周年股东大会。
--11:30 旭光新材料记者会。
--14:00 大成食品 周年股东大会。
--14:30 中国交通建设 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中集集团 在中国举行周年股东大会。
--15:00 中国太平保险 周年股东大会。
--15:00 中信资源 周年股东大会。
==================近期重要政经消息==================
6月29日（周六）
--09:00 中国财险 在中国举行周年股东大会。
--11:00 西王糖业 特别股东大会。
*7月1日（周一）
-- 香港公众假期休市。
7月2日（周二）
-- 公布5月份零售销售数据。
--11:30 东力实业 特别股东大会。
7月3日（周三）
-- 优库资源 首日挂牌。
-- 昆仑国际金融 首日挂牌。
-- 国浩集团 董事会会议。
--10:00 长盈集团 周年股东大会。
--10:00 蒙古矿业 特别股东大会。
--10:00 奥亮集团 特别股东大会。
--15:00 新确科技 特别股东大会。
7月4日（周四）
--10:00 天安中国 特别股东大会。
--10:30 公布6月份汇丰PMI。
--15:00 精优药业 特别股东大会。
*7月5日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇储备资产数字。
-- 金彩控股 首日挂牌。
--09:00 中煤能源 在中国举行特别股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。