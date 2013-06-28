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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 08:50 BJT

《中国重要政经日程》--6月28日

============================今日重要政经日程=======================

6/28日(五)

第三届全球智库峰会在北京举行，至29日

陆家嘴论坛在上海举行。

============================近日重要政经日程=======================

6/29（六）

“2013首都文化金融服务季”将举行,将持续三个月。

2013年第7届中外管理人力资本发展论坛在北京举行，至30日。

6/30日（日）

《中国：未来五年中的挑战——暨博源基金会成立五周年纪念论坛》，至7月1日。

7/13（六）

*中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日

7/31(三)

中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。

9/11（三）

夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。

11/14(四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

11/29(六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李然; 审校)
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