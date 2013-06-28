《中国重要政经日程》--6月28日

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
============================今日重要政经日程=======================
6/28日(五)
第三届全球智库峰会在北京举行，至29日
陆家嘴论坛在上海举行。
============================近日重要政经日程=======================
6/29（六）
“2013首都文化金融服务季”将举行,将持续三个月。
2013年第7届中外管理人力资本发展论坛在北京举行，至30日。
6/30日（日）
《中国：未来五年中的挑战——暨博源基金会成立五周年纪念论坛》，至7月1日。
7/13（六）
*中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李然; 审校)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。