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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 08:50 BJT

韩国汇市：盘初为连续第四天上涨，韩债亦走升

投资者表示，盘初韩国出口商动向备受关注，其可能有月底结汇美元卖盘，而这可能提振韩元。

韩元兑美元本月料为连续第二个月下滑，尽管本周上涨，因美元在6月全面走强，打压韩元。

韩股综合股价指数 上涨逾1%。

9月三年期公债期货 升0.19点至105.49。

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,144.8 1,149.7

日圆/韩元 11.6132/196 11.7177/331

韩国公债期货 * 105.49 105.32

韩国综合股价指数 1,853.44 1,834.70

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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