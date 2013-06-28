美国债市：6月26日止当周外国央行减持美国公债--FED

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透纽约6月27日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至6月26日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量下降290亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债减少324亿美元，至3.0兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加32亿美元，至3,020亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加1.06亿美元，至385亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
浏览美联储报告全文，请点选链接： (here)(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。