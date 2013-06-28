港报财经评论：退市加快黄金跌势--信报6月28日

退市加快黄金跌势/ 习广思

由美国退市引发的市场恐慌暂时冷静下来，十年期美债孳息升至2.7厘水平后开始回落。经济数据阴晴不定，楼价持续攀升，带来复苏好消息，但首季GDP增长却低于预期。联储局退市计划是否落实，最终视乎经济复苏情况，现在冷静下来，应该进一步讨论退市及减慢买债，但未必等同加息及收紧。其次，就业、通胀及复苏仍然充满许多不确定性，贝南奇虽然谋定后路，但不一定能够如期进行。以现时美股的调整幅度而言，股市称不上恐慌，真正恐慌的其实是新兴市场的股债，资金回流造成的抛售压力仍然未结束。恒指反弹第三日，成交缩减，沽空仍大，中长线投资者对这场反弹并没有信心，尤其是强势股仍有机会整固，而超卖落后的股票，都是中资金融股或产能过剩的板块，又岂会吸引到投资者在此际大举入市。

然而，阴霾过后总有曙光。李克强在国务院会议后提出棚户区改造发展工程，可以拉动投资、消费需求，不但被市场视为城镇化计划的先兆，亦被视为中国推措施稳定经济的开始。事实上，城镇化至今为止予人雷声大雨点小的感觉，中国迟迟未有清晰明确的政策出台；与此同时，金融领域的改革牵一发动全身，现阶段仍在不断整顿，似乎为改革而铺路。何时才会见政策明朗？市场已经把时间一推再推，原来预期是给习李三个月观察期，即夏天后会有清晰政策，但如今预期已推到三中全会。中国内地传出新能源电价附加费有可能大幅上调，政策有机会透过专项资金给予支持，刺激新能源发电股急升，龙源 配合大成交涨升7%，华能新能源 虽然上升1.8%，但在近期大跌市中也算是硬净。新能源股持续强势，相关设备股虽然仍面对产能过剩问题，却受惠政策支持。相反，中国内地煤企近期开始降价，或掀起新一轮降价潮，煤股发霉未见希望。

金价在4月急挫，最主要原因来自大鳄资金拆仓。然而，黄金大势已去，多个利好黄金的因素消散，包括1.美国QE结束； 2.金价见顶，投资性资金套现；3.世界未到末日，失去避险作用；4.恶性通胀未出现；5美元预期转强。金价逐级下跌，先穿1,500美元，再穿1,400美元，再穿1,300美元，近期金价下跌，已经不是恐慌式下跌了，而是投资者一再确认上述五个支持因素不再，信心开始薄弱，投行再三下调预期目标价。而且，金价连弹都乏力，理由是“中国大妈”入市购买力也被消耗。(B02)

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美元强劲英镑势危/ 苏子

美国前晚公布的首季GDP终值数据仅得1.8%，远差于市场预期的2.4%，令市场相信联储局年底前宣布收水的可能性下降。结果美汇指数以接近全日高位收市，反映目前美元正处于强劲势头里运行，稍后市场一旦有利好消息出现，预料美元应可承接目前的良好上升势头，进一步破关而上，预料美汇指数可挑战20天保历加通道的83.56顶部阻力。昨天英国亦公布首季GDP数据，结果同样差于市场预期，并且是自0.6%大幅向下修订至0.3%，令英镑兑美元迅速自1.532水平以上急挫至1.527水平以下，惟汇价跌至1.526附近已获得不俗承接。已自1.5259低位回升至1.5297高位。

留意昨晚英镑兑美元能否进一步回升至100天SMA以上，若英镑兑美元未能重返100天SMA以上，反而却再创即市新低并以接近全日低位收市，相信今天汇价将在技术走势明显转劣下，进一步跌至20天保历加通道的1.5197底部支持以下波动及收市的机会大增。在美元强势、差劲的GDP数据及已见转劣的技术走势配合下，预料英镑兑美元成功跌破上述的通道底部支持后，势必下试上月29日所造的1.5005低位。前晚欧罗兑美元曾跌破1.3心理关口，惟破位后仅低见1.2982便已止跌回稳，收市时1.3已经失而复得。故走势不算太差。

不过，昨天亚洲市及欧洲市早段欧罗兑美元却只能在1.3-1.3045窄幅上落，始终未能重返200天SMA阻力以上波动，故汇价稍后仍然存在再次跌破1.3心理关口的危机！如昨晚欧罗兑美元保持弱势并以接近全日低位收市，预料今天将有甚高机会跌破20天保历加通道的1.2947底部支持。目前美元兑日圆正在100天及50天SMA间反覆争持，若今天美元兑日圆可以成功突破上述平均线收市，预料下周早段汇价将按着所突破的平均线方向走。在美元强势下，倾向相信稍后美元兑日圆较大机会向上突破50天SMA的99.18阻力。(B08)