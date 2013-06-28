港报财经评论：超跌蓝筹，下季低吸--经济日报6月28日

超跌蓝筹，下季低吸/ 林瑞芬

上半年，港股艰苦发展，一浪低于一浪，淡势可能已令散户垂头，至今仍在技术淡势的途中，但人总是向前望！强调只是猜想，大家切勿见题即扑入股市，还要审慎先判断7月市况，5月至6月急插之后，除非有强烈拐点催化剂出现，不然7月会反覆筑转折点，预算7月纵跌也跌不了多少，反覆止跌回稳待确认。对港股潜伏转机的猜想而言，主要有三个：一是市场对美国收水预期的落差修正，5月自联储局伯南克公布退市路线图后，本能反应当真炒，第一波固然较恐慌，只会超级敏感反应，不会有所保留。二是，中国内地下半年或有更多新政的推出，揭示经济新活力火车头，寄予厚望是城镇化的规划落实，激发市场新动力。三是对港QDII2可能随时成行的消息成真。今年5月，国务院决定建立个人投资者境外投资制度，允许境内个人投资者，用所持外汇直接投资于国外的外汇、股票、基金、债券等。

一面倒的短线低位19,400初步触，下半年视乎市场对美国市场息预期，港股终极低点是否为此还未能确认，7月趋向大前提是恒指宜坚守2008年延伸的上升轨19,400。跌穿，大家都知不是终极低点。港股经两个月的急插，股价超跌，无疑实资股较多大股东增持或公司作股份回购，亦观察到多了些券商出来发表支持报告，启示短线回复理性。据瑞银表示，港交所 由今年1月时高位回落近25%，现时市盈率大致符合长期平均值。6月的港股日均成交量仍维持640亿港元，但成交量强劲仍未能阻止港交所股价跌势，超跌昭然若见。港交所有望实现该行的全年预测，即全年日均成交量644亿港元的目标，目标看112.5港元，评级则由沽售上调至中性。该股跌浪两级支持分别在近112.5港元及100港元，今周初现喘定，112.5港元支持有待验明，昨收114.5港元，近100港元考虑较有把握。

中资股份方面，摩通刚发表研究报告指出，上调中移动 目标价，由78港元调升至85港元，并升其评级，由减持调升至中性。该行相信TD－LTE技术已显着改善，TD－LTE的牌照相信于今年将会发出，消息有可能成中移动催化剂。就4G发展，对中移动之影响，券商意见其实分歧，悲观论严重拖累盈利增长，乐观论为再燃增长动力。坦言，中期前景不算太秀丽，短线则属超卖反弹为主，以图论势，前日已指该股未随恒指创新低，75港元初步触底，反弹阻力80港元，昨收报77.85港元。(B04)

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国指要见底，须放量走高/ 余少文

中国内地股市反弹，可惜先升后跌，累及国企指数未能两连升，如由今日高位计算更回落2%。国指虽然近日回升只能以技术性反弹看待，但若然未来一周放量走高，则有望见底。A股昨日高开后反覆回落，最后倒跌收场，国企指数走势同样差，早段升190点，还以为可以录得6月以来首次两连升，可惜午后逆转，最后下跌6点，收报9,158点，如由早上高位计算更是下跌2%，走势确实令人失望，成交额回落至180亿港元，只有44%主板H股可以逆市上升。而红筹指数则升53点或1.4%，收3,925点，成交额58亿港元。国指反弹力度不足外，今周四个交易日的沽空额都维持在28亿港元水平，昨日占国指成交额比重回升至15.4%，是今周最高，似乎反映国指经过连日喘定后，沽压又开始回升。

而今周沽空额最多的H股集中在金融股身上，当中以民生银行 沽空额最多达12.7亿港元，占今周国企沽空额比重3%；至于沽空最多的7只H股中，保险股占去三席，是过去少见现象，或反映大户看淡中国内地股市而沽空保险股。市场关注的中国内地流动性问题，人民银行除了表示向金融机构注入流动性外，昨日再暂停央票发行和正回购操作，未计入注入金融机构的资金，单单透过暂停正回购已变相放水270亿元人民币。惟见央行近日放水下，中国内地银行同业拆息昨日亦差不多全线回落，撇除隔夜拆息微升0.8个基点升至5.561厘外，其他下跌0.17基点至51.7基点不等，只是1个月拆息仍高达8.384厘，不排除未来一个月或会维持较高水平。

至于大市由5月10日高位11,361点，跌至本周二低位8,640点，不足两个月下跌2,721点，近日在超卖下出现反弹是正常现象，由于未见到利好因素，目前只能以技术性反弹看待，即使可以升越昨日阻力位10天平均线，也要面对6月20日下跌裂口9,417点至9,535点，和6月13日下跌裂口9,771点至9,927点，最后当然是俗称牛熊分界线的250天平均线所在，指数要升破这些阻力位，后市才有机会转势。另一个可留意的是国指在本周五至下周会否出现放量上升走势，因为按照投资大师威廉．奥尼尔的涨势确立日的熊市见底理论，他认为大市持续下跌，不时会有数日的反弹，关键并不是反弹首两日，而是反弹后的第4天开始，如在反弹7日内的第4天出现一个现象，这现象是指数显着上升，通常升1.7%或以上，成交量也较前一天增加并高于每日平均水平，会是大市见底讯号；若然上述讯号在第十日以后才出现，则回升动力不会太大。(B03)