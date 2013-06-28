路透基点：友达光电向往来银行探询最高达300亿台币的再融资案--RLPC

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，友达光电正向往来银行探询最高达300亿台币的再融资案。
该项贷款架构料将类似于该公司1月时签署的4.5年期173亿台币分期贷款。
消息人士说，融资所得将做为现行数项贷款案的再融资，那些贷款案的本金在今年到期。
1月所签署的贷款案系由台湾银行牵头，初始利率为90天期一级市场商业票据利率加码约73-75个基点，加码幅度视借款方的净利而定。
1月份贷款是做为以下几笔贷款案的再融资，包括：友达光电在2006年9月签约的553亿台币贷款案、2008年10月签约的580亿台币贷款案、2009年7月签约的270亿台币五年期贷款案；此外加上广辉电子2006年4月并入友达光电之前，广辉电子在同年所签署的270亿台币贷款。
友达光电6月时公布，5月合并营收达383亿台币，较4月成长3.5%，达到纪录高位，且较上年同期增加22%。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
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