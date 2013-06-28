台湾财政：公债法修正案过关，中央释出举债额度予地方

路透台北6月28日 - 台湾立法院周四的临事会中，三读通过〞公共债务法修正案〞，财政部表示，为因应地方改制，因此合理调整各级政府的债限架构，这将使中央政府的举债上限将因此限缩，释出的举债额度将分配给各级地方政府。

财政部表示，各级政府总债限计算基础，由现行前3年度名目国民生产毛额(以下简称GNP)平均数，修正为前3年度名目国内生产毛额(以下简称GDP)之平均数，并在各级政府可举借数维持不变下，债务上限由前3年度GNP平均数之48%换算调整为前3年度GDP平均数之50%。而各级政府总债限分别为中央40.6%，直辖市7.65%，县(市) 1.63%，乡(镇、市) 0.12%。

台湾工商时报引述国民党立法委员费鸿泰表示，前述的举债总额上限的更改，将使得各级政府举债总额增加720亿元，但是中央政府的举债额度却只剩3,800亿台币，预计2015年将用罄。

在财政困窘之下，台湾政府明年度预算编列已相当简绌，并遭受外界质疑政府是否有〞拚经济的决心〞。为此，马英九总统先前在接受媒体专访时也表示，不排除编列特别预算，支持明年重大公共建设。