中国金融：前海综合规划获批将进入大规模开发建设实质阶段，总投资约3,898亿元

路透北京6月28日 - 中国证券报周五报导称，前海深港现代服务业合作区综合规划已获深圳市政策批复通过，确定了前海的总体空间结构和产业布局、区域土地整备方式，意味着前海将进入大规模开发建设的实质阶段；其总建设投资约3,898亿元人民币。

报导引述综合规划称，前海区域的主导产业是以金融业、现代物流业、信息服务业、科技服务业和专业服务业为主的生产性服务业，明确前海在离岸金融、跨境贷、内地证券公司投资港股等金融、资本市场合作方面进行试点和探索。

在发展离岸金融业务方面，前海将探索发展深港两地人民币同业拆借、跨境贷款、离岸结算等业务，试点企业对外投资、境外融资；支持跨境贸易信用证办理和人民币结算，非金融机构进入外汇市场以及非居民境外货币借贷、外汇买卖、境外证券交易、境内期货交易等离岸金融业务；积极推动人民币债券市场建立。

深港资本市场合作方面，鼓励香港等境外金融机构及其金融后台进驻前海，设立国内总部、分支机构等，开展贷款、信贷、资产管理、保险等业务；给予本地券商和基金公司在香港分支机构QFII待遇；试点本地证券公司投资港股；推动各类要素交易市场集聚发展，支持深港同类型市场合作研发新产品。在保险创新发展试验区建设方面，鼓励香港保险机构、自保公司入区；支持组建各类再保险公司等。

同时，前海还将支持创新型金融机构的集聚发展，包括建立多领域、多层次融资方式相互配合的中小企业融资服务体系；鼓励和吸引国内外创业投资、私募股权投资等企业入驻，打造股权投资资本集聚中心等。

报导并引述资料称，前海综合规划投资估算涵盖土地整备、填海工程、基础设施、建筑工程、其他不可预见费用等五大类。前海合作区总建设投资约3,898亿元，其中土地整备投资约178亿元、填海工程投资约52亿元、基础设施投资约682亿元、建筑工程投资约2,800亿元、其他不可预见费用投资约186亿元。