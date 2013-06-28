港报社评：林郑月娥盛载着市民对政府的期望--明报6月28日

前任政务司长陈方安生说林郑月娥不获特首梁振英重用时，立即引起关注。传闻所说“梁营决策核心”是怎么一回事？无论他在决策过程中是否更多地征询一些人的意见，都要注意两点，一是不应该因而弱化与管治团队，特别是与林郑月娥的合作关系；二是要紧记为政者兼听则明、偏听则暗的道理。

去年林郑月娥表明若梁振英当选，愿意助梁一臂之力，许多人因而精神一振。但梁班子就任之初，丑闻接踵而来，整个政府就好像靠林郑月娥撑住。林郑月娥和梁振英的处境，泛起所谓功高震主议论，一点也不奇怪。

林郑月娥当然知道避忌，清楚表明并无异心，前日，林郑月娥就陈方安生的说法，表示“会一如既往，全力协助行政长官施政”。政坛人士透露，行政会议讨论政策前，梁振英会先与梁营核心成员酝酿，有初步想法再在行会提出讨论，政坛人士认为，这个做法，令政界有林郑月娥不受重视的印象。

昔日的港督与特首，据说都会就一些事态先谘询围内少数人意见，形成一定看法之后，再在正式会议商讨；所以，即使梁振英搞亲信政治，也不是特有的事。但若真有内圈决策，问题不在林郑月娥是否获重用，而是政策决策过程是否健康。

不过，无论梁振英找什么人协助，他都必须处理好与林郑月娥的合作关系。林郑月娥的角色和职能，是盛载着市民对政府稳定、能力、信心，以至希望的期望。另外，梁振英必须避免偏听，若梁振英忽视兼听则明之理，则亲信对决策的影响力，有可能对香港和市民的利益带来损害，对一国两制也有害无益。(A03)