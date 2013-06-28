重发-中国证券：IPO注册制并非仅是简单备案，实行需循序渐进--报载

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透北京6月28日 - 中国证券报周五报导称，注册制是市场化程度较高的成熟股票市场所普遍采用的发行制度，但即使是实行注册制的市场，对新股公开发行(IPO)的审查也是非常严格和细致的，并非仅是简单备案。
报导引述业内人士称，企业为取得发行资格，需通过证监会的审核，证监会的审核主要集中在企业是否披露了所有投资者关注的信息以及是否符合相关程序。
报导认为，从一些实行注册制的境外市场实践看，有的由交易所进行实质性审查，证监会进行形式上审查；有的由证监会进行实质性审查；有的由交易所和证监会实行双重审查。此外，实行注册制需要多项必要条件，同时也需一个循序渐进的过程。
报导举例称，台湾自1968年《证券交易法》颁布以来，其股票发行审核一直采用核准制，直到1988年《证券交易法》第一次大规模修订才开始引入注册制，使股票发行审核兼有核准制和注册制。此后注册制的成份逐步加大，直至最后全面采用。
“主管机关采取了分步走的策略，先是简化有价证券募集与发行的审核程序，随后加强发行人财务及业务状况的公开，同时增加发行人虚假公告的民事赔偿责任等，最终在一个比较合理的时间内达成目标。”中证报称。
中国新股发行体制改革可谓路途漫长，20多年来先后经历过审批制和核准制两个阶段。去年4月证监会出台了《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，之后还有一系列改革举措出炉。今年3月，肖钢出任证监会第七任主席，继续带领资本市场走向改革“深水区”。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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