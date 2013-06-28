印度金融：央行进一步收紧进口黄金信贷规定，藉以控制经常帐赤字

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透孟买6月27日 - 印度央行周四进一步压缩黄金买家的出手空间，除非进口黄金是要用于加工制成珠宝后转出口，否则不准用黄金进行信贷交易；这看来似乎是央行有意控制创纪录的经常帐赤字。
央行表示，这些限制亦适用于那些没有固定价格的黄金进口。
“换句话说，要求(授权交易商及银行)须确保不得以任何的形式或名义让任何形式的黄金进口取得信贷。”央行表示。
央行补充道，对于珠宝出口商而言，其可以继续用进口黄金进行贷款。
印度为全球最大黄金买家，5月黄金进口量创历史新高，让该国面临经常帐赤字创纪录新高的威胁。
印度央行周四发表声明指出，不论是运用供应商信贷或买方信贷所进口的黄金，目前都必须提列100%的保证金。这些信贷是用于黄金采购的融资。
该行同时提到，非固定价格的黄金进口亦必须提列100%的保证金。黄金进口通常是依据先前协议好的价格、或固定价格计价，或者是用交运时价格计价，而用交运时价格计价的黄金进口即所谓的“非固定价格”黄金进口。(完)
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(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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