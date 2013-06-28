港报社评：胶樽暗堆填，回收旅程太荒谬--星岛日报6月28日

本港三色回收桶收到的塑胶废料，近来竟然有八、九成兜了个圈后去了堆填区，原因是内地推出“绿篱行动”，严格执法拒纳不符合标准的“洋垃圾”，本港的塑胶再造行业，又无法吸纳全部回收得来的塑料。

内地不只从本港，还从美国等地方大量进口垃圾进行再造，属于互惠互利的商业安排。可是，有部分输入内地的废料未清洗又受污染，国家虽然有法规订定输入垃圾的衞生标准，但是执法不严，问题没有好好解决。

现时为了逼使内地再造行业向较清洁的标准升级，身为全国最大再造材料进口港广州港，去年开始严格执行入口垃圾的规定。今年2月，海关与环保部展开为期10个月的全国性“绿篱行动”，头4个月全国入口塑废料跌了5.5%。

内地法例只准许已经清洗压成胶粒的塑废料入境，以往靠内地执法不严，来牟取盈利空间的400家回收商，乾脆停收塑胶。港府每月津贴53万元予一家合约回收商，收集三色桶垃圾，但现在塑料缺乏出路，合约商乾脆将胶樽丢去普通垃圾站和堆填区。 内地严格执法，有两个可能发展。其一是入口垃圾减少，导致再生工业原材料紧俏，业内向政府施压要求放宽，或者行动过后，依然故我；其二是在中央以此为催逼产业升级的长期国策。 本港回收业与其抱侥幸心态，不如顺势增值，发展碎胶工业。政府当务之急当然是早日纠正胶樽继续堆填之弊，同时确保日后对回收业的津贴要用到刀口上。当局高调宣传回收玻璃瓶和厨余等政策，应以今次回收塑料的荒谬旅程为监，切实找到合乎环保效益的出路。(A06)