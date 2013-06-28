港报社评：延楼花预售期，须防买家风险--信报6月28日

港府昨天决定把私楼楼花预售期由20个月延长至30个月，透过增加远期供应，来满足即期需求。此举可令供应量短期增加约30%，有助满足市民置业需求。

政府连番施出辣招遏抑楼价，但楼价调整幅度迄今只约5%。政府不断削弱需求方的置业欲望，但缺乏供应层面政策的支撑，难以有效纾缓市场对楼价上升预期，当前成交大跌价格微调，清楚突显了当中关键。

如今政府更改预售楼花“同意方案”的预售期限，的确有助提高供应效率。但从历年发展看，楼市逆势，也多次出现过卖方“烂尾”和买方放弃订金不进行交易现象，延长楼花预售期限，有风险存在，并非只有百利而无一害。

更重要是，在低息环境濒临尽头之际，延长楼花预售期所释出的短期额外供应，政策改变显然不是适当时机。上周，美国联储局明确表示考虑退出货币量宽，日前，财经事务局局长亦发出警告，香港加息的时间应比美国来得更早。美国退市，利率回升，令全球资产价格和风险偏好重新“洗牌”，而香港利率回升趋势明显。

同时，政府调整房地政策，在低息环境快将逆转，此时此刻提供更多机会，让市民“贴现”未来的买楼需求，对物业市场健康发展未必有利。

事实上，在利率回升阴影下，资产价格变化风险倏增，加上今年首季市民按揭供款与入息比率攀上56%高水平，意味低息环境的终结，对本地家庭可支配收入产生难以避免的冲击。

政府加快楼花销售行政审批，使楼市平稳发展无可非议，但目前金融变局在即，延长楼花预售期，释放更多远期供应匹配即期需求，益增买家风险。(A02)