台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透台北6月28日 - 台湾央行周五表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为 2,383.70亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,606.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为507亿台币，累计超额准备为138亿台币，加计前期1%的超额准备为1,277亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。