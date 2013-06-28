港报社评：延楼花期增供应，关键造地不绝--经济日报6月28日

其一，港府推私楼远期楼花，只是将未来既有供应挪前，港府仍必须继续大力开拓新土地，确保持续、稳定且充裕地推售更多土地“面粉”，让住宅楼宇“面包”的供应亦可接上。 其二，港府更要藉机促使发展商改变经营模式，因过去在土地供应不足下，发展商在过去几年普遍惜售求价。惟未来新土地供应若可源源推出，可促发展商加快推售楼花套现，做到货如轮转。 然而，延长预售楼花期亦令置业人士面临更多变数，此因预售期愈长、不明朗因素自然愈多，美国行将减少以至停买国债，明年底或后年开始加息。且内地经济亦正减速，两年半后香港的经济与楼市将如何，市民在购入远期楼花前，必须先作估算。 更重要的是，美国联储局已步向退市，两年半后美国很可能已进入新一轮加息周期，届时香港按揭息恐亦趋升，置业人士的供款负担将有增无减，故打算购入远期楼花的买家，须有更宽裕的供楼预算。 港府延长楼花期，若要对理顺楼市见实效，既必须在土地供应方面迎难而进，并进一步带动发展商货如轮转；准买家则要慎思个中风险，入市要量力而为。(A14)