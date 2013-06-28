港报社评：延长楼花预售期有助稳定楼市--文汇报6月28日

运输及房屋局局长张炳良昨表示，政府同意将预售楼花期由现时20个月延长至30个月，以加快房屋供应的速度。供应不足是当前本港楼市的主要矛盾，延长楼花预售期，可以明显增加供应，有助稳定楼价。政府应加快审批进度，并继续积极开拓更多土地，保持住宅供应稳定。

私楼市场在过去几年的落成量少，是导致供求失衡、楼价高企的重要原因。现时延长私楼预售楼花，可预售的供应将由现时估计的2.1万个大增至3.6万个，增加幅度达71%，可起到因供应增加而纾缓供应紧张的效果，亦令市场更加清晰知道未来的供应，也让有意置业者有更长时间作出财政计划，对保持楼市稳定、社会和谐都有好处。

政府同意延长楼花预售期，接下来必须做的是，加快审批进度。由于配合一手新例的预售楼花同意书更新版本于上月底才完成，近月批出预售楼花同意书的步伐都明显较慢，再加上政府2010年开始增加土地供应，待批预售楼花大增。现时新申请预售楼花的数量持续上升，同时获批数目却未能同步，出现新供应涌出、审批遇樽颈的情况，难以达到增加楼花供应的目的。今年同期获批的单位数目，较去年同期按年急减41.1%。政府应加快审批预售楼花申请，才能真正加快新楼花的供应。

延长楼花期，只是提前卖楼，实际的住宅单位供应未有增加。要根本解决本港楼价高企的问题，长远而言还是要靠增加供应，这需要政府以多种途径开发土地，包括加快改变工厦用途、改变更多农地用途以及加快落实填海计划，以持续充足的土地供应来保障楼市的稳定。(A04)