国际油市：全球5月和6月备用石油产能下降，液态燃料产量增加--EIA

路透华盛顿6月27日 - 美国政府周四称，全球5月和6月备用石油产能较前两个月减少，但高于上年同期水准。

美国能源资料协会(EIA)报告指出，5月和6月的日备用产能降至240万桶，较前两个月下降约40万桶，但较去年5月和6月增加30万桶。

EIA分析师Sam Napolitano表示，备用产能下降主因沙特(沙乌地)阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)国家调整产量。

报告未纳入技术上应可获得的伊朗额外产能。

伊朗5月和6月液态燃料日均产量为340万桶，其中280万桶为原油。报告称，那些数据持平于前两个月。

全球5月和6月液态燃料日均产量为8,990万桶，较前两个月约增100万桶；EIA将前两个月的数据上修70万桶至8,890万桶。

5月和6月全球液态燃料产量增速超过消费，致使全球日均库存增加20万桶。报告指出，这部分是因美国、苏丹、南苏丹等一些非OPEC国家提高产量。(完)

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