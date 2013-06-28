国际油市：全球5月和6月备用石油产能下降，液态燃料产量增加--EIA

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透华盛顿6月27日 - 美国政府周四称，全球5月和6月备用石油产能较前两个月减少，但高于上年同期水准。
美国能源资料协会(EIA)报告指出，5月和6月的日备用产能降至240万桶，较前两个月下降约40万桶，但较去年5月和6月增加30万桶。
EIA分析师Sam Napolitano表示，备用产能下降主因沙特(沙乌地)阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)国家调整产量。
报告未纳入技术上应可获得的伊朗额外产能。
伊朗5月和6月液态燃料日均产量为340万桶，其中280万桶为原油。报告称，那些数据持平于前两个月。
全球5月和6月液态燃料日均产量为8,990万桶，较前两个月约增100万桶；EIA将前两个月的数据上修70万桶至8,890万桶。
5月和6月全球液态燃料产量增速超过消费，致使全球日均库存增加20万桶。报告指出，这部分是因美国、苏丹、南苏丹等一些非OPEC国家提高产量。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。