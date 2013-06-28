《香港报摘》--其他报纸重要消息6月28日

*明报：

--将是香港首家廉价航空公司香港快运的候任副行政总裁Andrew Cowen表示，市民很快可以通过香港快运的网站预订10月的首航机票，票价将较目前市场最低价再低30%。

--香港兴业 旗下荃湾灰窰角街6号工厦楼花DAN6，首日开售立即沽出逾半数单位，料套现逾2.5亿港元。

*星岛日报：

--香港运房局局长张炳良称，首批新居屋将于2016-17年落成，总共2,100个单位，鉴于市场对居屋需求殷切，将在明年底进行预售。

--六福 行政总裁黄伟常称，预期于2014年度在中国内地增设200间零售店，港澳地区新增4-5间。

*苹果日报：

--米兰站 发表上市两年以来第四次盈利警告，预计截至6月底止中期业绩将会出现亏损，上年同期则为盈利400万港元。

*东方日报：

--港交所 环球结算业务主管葛卓豪称，预期旗下场外结算公司第三季可获证监会批准，并于三季末或四季初投入运作，现时首批四家银行及金融机构已完成相关测试，当中包括中资银行。

--恒生银行 成为本港首间推出内置式手机钱包的银行，服务涵盖七款智能手机，可在逾1,000家商户应用。中银香港 维持今年内推出手机钱包的目标不变，争取下季推出。

*文汇报：

--永隆银行助理总经理及零售银行部主管锺少权表示，市场出现存款争夺战，会对贷款成本有影响，因此银行在严峻情况下，或有需要调整贷款息率。

--和记电讯 旗下和记环球电讯为进一步拓展企业及住宅市场，今年资本开支约7亿港元，建构100G骨干网络及云端服务。

*大公报：

--创维数码 执行董事兼首席财务官梁子正表示，节能家电政策完结将对集团业务有影响，但预期可于1-2个月内消化，而受世界杯及日本产品销售下跌推动，内地彩电销售向好，预期今年公司销量可达1,400万台。（完）

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