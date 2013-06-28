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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 09:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月28日-7月5日

路透6月28日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
    
 日期    时间   国家    规模     发行细节
 7/1     1350   法国             国库券(BTF)
 7/2            日本             10年期公债
 7/3            德国    40亿欧   五年期公债
                        元       
 7/4            西班牙           公债标售
 7/4            日本             三个月期贴现国库券
 7/4            日本             30年期公债
 7/4            法国             长期政府债券(OAT)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
          
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    伦敦美债              东京美债                 [US/
TCN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 李婷仪 审校 郑茵)
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