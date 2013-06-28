日本金融：政府小组将开会检讨GIPF等公共基金的投资策略--消息

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透东京6月27日 - 多位熟知事况的消息人士周四表示，一日本政府小组将检讨多个公共基金的投资策略，当中也包括全球最大公众养老基金GIPF，该小组将于7月1日首度召开会议。
日本首相安倍晋三所领导的政府于本月稍早提出的成长策略中，寻求动用公众储蓄来支持积极的经济成长策略，用以对抗多年的通货紧缩，并刺激疲沓的经济成长。
东京大学教授伊藤隆敏将主导这个七名人士所组成的政府小组。
消息人士指出，该小组成员将会考量如何通过提高对股票及海外资产投资来改善报酬，因日本劳动阶层日渐高龄化，基金的支出增加。
消息人士提到，小组预定于秋季之前达成协议，目标是在2015年4月之前执行提案，与安倍政府的成长策略相符。(完) (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。