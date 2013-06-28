日本金融：政府小组将开会检讨GIPF等公共基金的投资策略--消息

路透东京6月27日 - 多位熟知事况的消息人士周四表示，一日本政府小组将检讨多个公共基金的投资策略，当中也包括全球最大公众养老基金GIPF，该小组将于7月1日首度召开会议。

日本首相安倍晋三所领导的政府于本月稍早提出的成长策略中，寻求动用公众储蓄来支持积极的经济成长策略，用以对抗多年的通货紧缩，并刺激疲沓的经济成长。

东京大学教授伊藤隆敏将主导这个七名人士所组成的政府小组。

消息人士指出，该小组成员将会考量如何通过提高对股票及海外资产投资来改善报酬，因日本劳动阶层日渐高龄化，基金的支出增加。