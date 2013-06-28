人民币汇率:5月实际有效汇率连续第七个月创新高，环比增长0.9%--BIS

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透北京6月28日 - 国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年5月人民币实际有效汇率指数为116.29，较4月环比上涨0.9%，继续刷新自1994年该数据公布来新高。
人民币实际有效汇率已连续八个月上涨,较去年9月的107.44累计上涨幅度达8.2%.
国际清算银行的最新数据并显示,5月人民币名义有效汇率指数为112.71,环比上升1.5%，再创1994年以来的新高。
2012年全年,人民币实际有效汇率涨幅达2.2%,名义有效汇率上涨1.7%.以全年水平计,2012年两大有效汇率的升幅已经较前几年有所收窄.
根据BIS数据,2011年人民币全年实际有效汇率与名义有效汇率的升幅分别为6.2%和4.9%,在2010年则分别为4.4%和2.1%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位. (完)
参看详情,请点选国际清算银行网站(here) (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。