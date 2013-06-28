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市场报道 | 2013年 6月 28日 星期五 09:53 BJT

芝加哥期市：新作玉米价格连跌第七日，创逾三年来最长跌势

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 674.00 0.25 +0.04% -0.26% 691.50 29

CBOT玉米 537.25 -1.25 -0.23% -1.33% 552.67 55

CBOT大豆 1274.25 -1.00 -0.08% -0.33% 1289.57 68

CBOT稻米 $15.57 $0.00 +0.00% -0.35% $15.78 31

美国原油 $96.78 -$0.27 -0.28% +1.34% $95.38 55

汇率

欧元/美元 $1.303 $0.002 +0.18% -0.38%

美元/澳元 0.925 -0.003 -0.28% -0.09%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 戴素萍)
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