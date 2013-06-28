芝加哥期市：新作玉米价格连跌第七日，创逾三年来最长跌势

香港金融：金管局2017年度基本加薪2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
----------------------------------0040GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 674.00 0.25 +0.04% -0.26% 691.50 29
CBOT玉米 537.25 -1.25 -0.23% -1.33% 552.67 55
CBOT大豆 1274.25 -1.00 -0.08% -0.33% 1289.57 68
CBOT稻米 $15.57 $0.00 +0.00% -0.35% $15.78 31
美国原油 $96.78 -$0.27 -0.28% +1.34% $95.38 55
汇率
欧元/美元 $1.303 $0.002 +0.18% -0.38%
美元/澳元 0.925 -0.003 -0.28% -0.09%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。