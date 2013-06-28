中国钢铁：6月中旬全国粗钢日产量为216.43万吨，环比增0.4%--中钢协

而中国大中型钢铁企业的增产速度更快。中国联合钢铁网（www.custeel.com)援引中钢协旬报数据显示，6月中旬钢协会员单位粗钢日均产量174.55万吨，环比增长0.8%。

尽管钢材消费不旺，库存仍处于高位，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。