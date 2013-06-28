中国经济：地方税收不及支出一半，合理划分事权同时还需充实地方税--审计署

* 地方税收收入不及支出一半

* 各级政府间财权事权不匹配

* 合理划分事权同时还应充实地方税体系

* 财政资金闲置较多

* 有限资金要用到“刀刃”上

路透北京6月28日 - 推进财税改革是中国深化经济体制改革的重头戏。审计署最新发布的审计报告显示，地方税收收入尚不能满足其财政支出的一半，财政领域仍存在各级政府间财权事权不匹配、财政资金闲置较多、转移支付结果不合理等诸多问题。

审计署表示应加快推进改革，健全财权与事权相匹配的财政体制，在合理划分各级政府间事权同时还应充实地方税体系，切实提高一般性转移支付比重，将有限的资金用到“刀刃”上。

中国国家审计署周四公布“关于2012年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告”，其对18个省财政审计发现，由于地方政府缺乏收入及预算自主权，18个省2011年的省域税收中，中央财政分成52%，省、市、县各级分成9%、13%、26%；地方各级税收收入不能满足其当年公共财政支出的一半，其中地方独享税仅够23%。

此外，在2011年公共财政支出中地方行政管理、公检法支出等明确属于地方责任的仅占21%，而教育、卫生、支农等支出责任多数未明确；同时明确支出责任的事项亦存在交叉安排情况。

“要从根本上解决，必须切实转变政府职能和发展方式，健全完善有利于科学发展的体制机制，”审计署报告指出，“（第一要）加快推进改革，健全财权与事权相匹配的财政体制。”

具体而言则包括三个方面：一是合理划分各级政府间事权，目前能明确的事权尽快通过法律法规确定，暂时不能明确事权的也应界定支出责任；二是按税种的经济属性划分中央与地方收入，充实地方税体系，保障其履行事权所需的财权；三是制定科学合理的转移支付分类标准，切实提高一般性转移支付比重，清理撤销不属于中央事权的专项转移支付，严格专项转移支付设立的审批权限和程序。

审计署报告显示，2012年中央转移支付占中央公共财政支出的比重为62.77%；其中专项转移支付加上一般性转移支付中具有限定用途的5项资金后，实际规定了专门用途的转移支付占中央转移支付的比重高达64.42%。

但由于转移支付管理不够完善、部分专项转移支付不够规范，在285项专项转移支付中有31项尚未制定管理办法，有25项因投入市场竞争领域、投向交叉重复等需要清理整合；而在抽查的2290.31亿元中央专项转移支付，共分配给18个省的3.7万多个项目，其中50万元以下的项目占44%，资金使用过于分散。

在抽查能源节约利用、可再生能源和资源综合利用三个款级科目转移支付资金在18个省的使用情况发现，至2012年底这些地方当年收到的420.92亿元中央专项资金中，有177.45亿元（占42%）结存在各级财政或主管部门；拨付到项目单位的资金有7.73亿元（占1.8%）被虚报冒领、挤占挪用。

“从专项转移支付政策目标的实现程度看，重分配轻管理，重投入轻效果，部分项目未达预期效果，预算绩效不高，”审计署对审计报告结果进行解读后称。

**财政资金闲置较多**

随着中国经济增速放缓，财政收入增速不可避免也将告别以往高增长时代。但审计署报告却显示，中央本级财政资金闲置较多，并未能形成有效需求。例如，2012年公共财政预算收入中有近5%规定了专项用途，不能统筹安排使用，车辆购置税收入年底累计结余就达37.7亿元。

此外，有104个部门本级有396.4亿元结余结转资金，其中22个部门项目支出结余结转超过当年预算的35%，最高达189%；而在政府性基金预算中，新增建设用地有偿使用费、彩票公益金等基金连年结转，余额累计达339.24亿元。

“在财政收入高速增长的势头放缓，民生等刚性支出不断增长，财政收支矛盾凸显的情况下，将有限的资金用到‘刀刃’上就更显必要，”审计署称，“今年的审计工作报告将绩效理念贯穿始终。”

对18个省本级财政收支审计也发现，设立的财政专户多达478个、存款余额相当于其国库库款的44%，其中49个属违规开设；转作定期存款或理财产品的财政资金有2,795.84亿元，没有管理制度、未报备或公开招标的占比为67%。

对全国城镇保障性安居工程跟踪审计发现，2012年有有57.99亿元专项资金被建设单位等挪作他用，有1.83万套住房被代建企业等违规出售，还有5,333套被用于周转或出租等。

节能减排政策执行审计情况显示，从审计10个省的情况看，一些地区节能减排措施执行还不到位，其中9个省的543个项目未按规定进行环境影响评价；抽查的1,139个节能减排项目中，有44个未达预期效果，有2.7亿元专项资金被违规使用。

审计署报告称，提高财政资金使用绩效的重点包括：一是加强财政收支统筹协调和综合平衡，改进绩效管理，增强各项政策的可持续性；二是继续清理财政专户，逐步将财政资金全面纳入国库统一管理，在保证支付的前提下合理安排国债发行的节奏和规模。

此外，还需要加强地方政府性债务管理，进一步清理规范融资平台公司，抓紧建立和完善地方政府性债务规模管理和风险预警机制，实现对地方政府性债务的全口径管理和动态监控。