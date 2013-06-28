国际油市：美元走强打击美国原油跌破97美元，但本周料上涨

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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风险资产自上周以来遭遇卖压，因美联储主席贝南克称如果经济改善，联储预计今年稍晚开始缩减购债规模，并于2014年中期结束该计划。
美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
美联储大举印钞最近几年推升了大宗商品投资热潮，帮助价格升至历史高位。
6月及上季出现的大宗商品价格跌势，大多是受对美国刺激计划终将收回以及中国经济成长放慢的忧虑所推动。如果对中国流动性紧张的担忧持续，7月很可能维持抛压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 白云)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。