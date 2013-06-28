国际油市：美元走强打击美国原油跌破97美元，但本周料上涨

美国联邦储备理事会(美联储)两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

6月及上季出现的大宗商品价格跌势，大多是受对美国刺激计划终将收回以及中国经济成长放慢的忧虑所推动。如果对中国流动性紧张的担忧持续，7月很可能维持抛压。(完)