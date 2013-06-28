日本已公布经济指标--2013/6/28

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 6月 +0.2% +0.1% 7月25日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 5月 持平 -0.4% 7月25日 -- y) 工业生产(m/m) 5月 +2.0% p +0.9% r 7月12日 -- 失业率 5月 4.1% @ 4.1% @ 7月29日-30日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,939 逆差8,799 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 5月 -1.6% +1.5% 7月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。