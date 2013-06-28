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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 09:44 BJT

表格：澳洲5月房屋信贷经季节调整后较前月上升0.4%，民间信贷成长0.3%

路透悉尼6月28日 - 澳洲央行周五公布，澳洲5月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，5月房屋信贷经季节调整后较前月上升0.4%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

5月 4月 2013年5月/2012年5月

信贷总额 0.3 0.3 3.0

房屋信贷 0.4 0.4 4.5

其他个人用途信贷 -0.1 -0.3 -0.2

企业信贷 0.1 0.2 0.9

(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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