表格：澳洲5月房屋信贷经季节调整后较前月上升0.4%，民间信贷成长0.3%

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透悉尼6月28日 - 澳洲央行周五公布，澳洲5月经季节调整后民间信贷较前月上升0.3%，5月房屋信贷经季节调整后较前月上升0.4%。
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
5月 4月 2013年5月/2012年5月
信贷总额 0.3 0.3 3.0
房屋信贷 0.4 0.4 4.5
其他个人用途信贷 -0.1 -0.3 -0.2
企业信贷 0.1 0.2 0.9
(完) (编译 李婷仪 审校 杜明霞)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。