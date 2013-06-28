更新版 1-中国钢铁：6月中旬粗钢日产续居高位，钢价略回升刺激大钢厂增产

* 6月中旬粗钢日产续居高位

* 中小钢厂产量环比有所下降

* 6月钢价略回升刺激大钢厂增产

* 部分民营钢厂隐形减产值得关注 (新增评论和背景)

路透北京6月28日 - 中国钢铁工业协会旬报显示全国粗钢日产仍在高位，其中大中型钢企增产速度相对明显，而中小型钢厂产量环比略有下降。分析师指出，6月以来钢材价格略微回升，结束5月钢价加速下跌的态势，具有规模优势的大型钢厂多有边际利润。

中国联合钢铁网（www.custeel.com)援引中钢协旬报数据显示，6月中旬全国粗钢日均产量预估为216.43万吨，环比增长0.4%。其中，6月中旬钢协会员单位粗钢日均产量174.55万吨，环比增长0.8%。

“钢材市场在进入6月份后有所好转，再加之前期相对低价矿石投入生产使用，具有规模优势的大型钢厂多有边际利润，为了扩大市场份额的钢厂继续开足马力生产。”中联钢资深钢铁分析师胡艳平称。

她并强调，值得注意的是中小型钢厂产量环比有所下降，据中联钢跟踪调研唐山一带民营钢厂，普遍微亏，多采取调节高炉利用系数进行隐性减产。

尽管钢材消费仍不旺，但中国钢铁企业的粗钢日产量自2月中旬以来一直持续在逾200万吨的高位，在5月上旬则冲高至219.3万吨的历史纪录高位，这相当于全年粗钢产量将逾八亿吨，这给已经位于成本线附近的很多钢铁产品价格带来沉重压力。

上期所螺纹钢期货主力合约 目前报价仅为3,470元人民币左右，已经较年初高点下滑逾二成，而这一价格相比该期货品种2009年上市当年创下的高点接近腰斩。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5