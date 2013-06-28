越南经济：央行调降越南盾兑美元中间价1%，以反映市场供需情况

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透河内6月27日 - 越南央行表示，周五将把银行间市场的越南盾汇率中间价下调1%至每1美元兑换21,036越南盾，原先今年迄今的水准均为20,828。
“此次调整旨在更好地反映实质供需情况，为稳定汇市做出贡献，”越南央行在周四稍晚宣布中间价调整的声明稿中表示。
美元兑越南盾的交易区间为央行每日订出的中间价上下1%。新的中间价将于周五生效，这意谓着交易区间为20,826至21,246。
央行自2011年12月24日以来便一直维持中间价于20,828。
银行业人士表示，他们原本预期央行会允许越南盾贬值，因自5月底以来银行间市场在买进美元上遭遇困难。
央行曾表示，其目标是维持美元兑越南盾汇价稳定，在2013年全年的浮动区间在2-3%。
央行也希望能进一步减少美元化，并打消民众持有美元存款的念头。按照央行规定，周五时银行将必须调降美元存款利率0.25-0.75个百分点。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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