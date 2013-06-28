台湾汇市：台币盘初随韩元连四日上涨，出口商月底有抛汇需求

路透台北6月28日 - 台币兑美元 周五盘初趋升。受到韩元盘初连续四日上涨，且月底出口商仍有抛汇需求，及外资稍见汇入，推升盘初台币亦连续四日扬升。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.96-30.05；上日在30.04-30.10央行上日作价收于30.191。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点转为价平附近，报价为-0.005/0.005，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在29.973/986左右，上日收在30.000。

本地时间10:20时，台币兑美元升值2.11角报29.980。成交量约1.8亿。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商仍有抛汇需求

* 外资亦有汇入

* 7-8月一般为美元需求旺季，惟进口商稍微观望

* 韩元 连续四日趋升，因美联储安抚投资者对其提早结束刺激政策的担忧

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.95-30.02

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