《中国债券市场每日交易备忘》--7月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 暂无 ============================================================================ 二、新债上市： 贵州乌江水电开发13亿元一年期短期融资券041354038，票面利率5.70% 亿利资源集团5亿元五年期中期票据101354004，票面利率7.00% 江苏泰州中小企业2亿元三年期集优票据051302019，票面利率5.90% ============================================================================ 三、缴款： 暂无 ============================================================================ 四、还本付息： 平安证券14亿元三个月期短融1390022到期兑付，票面利率3.80% 南通四建集团2.5亿元一年期短融041252022到期兑付，票面利率5.10% 内蒙古太西煤集团股份公司8亿元一年期短融041253035到期兑付，票面利率5.20% 天生桥一级水电开发公司12亿元一年期短融041254031到期兑付，票面利率4.16% 石河子国有资产经营(集团)6亿元一年期短融041254034到期兑付，票面利率4.16% 山东东明石化集团6亿元一年期短融041254035到期兑付，票面利率5.10% 核电秦山联营公司6亿元一年期短融041256021到期兑付，票面利率3.89% 洛阳矿业集团2亿元一年期短融041259035到期兑付，票面利率3.89% 河南天冠企业集团3亿元一年期短融041259036到期兑付，票面利率4.80% 山西煤炭进出口集团8亿元一年期短融041260033到期兑付，票面利率3.89% 山西路桥建设集团8亿元一年期短融041260034到期兑付，票面利率4.60% 重庆市能源投资集团10亿元一年期短融041261026到期兑付，票面利率3.89% 成都华西希望集团2亿元一年期短融041262025到期兑付，票面利率5.10% 众和股份 2亿元一年期短融041262026到期兑付，票面利率6.60% 云南铜业(集团)20亿元一年期短融041262027到期兑付，票面利率3.89% 恒星科技 2.5亿元一年期短融041264017到期兑付，票面利率6.70% 广东交通公司15亿元15年期固息债058009付息，票面利率5.30% 上海水务资产经营公司15亿元15年期固息债068032付息，票面利率4.25% 宁波银行50亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债092003付息，基本利差0.80% 平安银行 11.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债092004付息，票面利率4.40% 平安银行18.5亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债092005付息，基本利差1.65% 华能四川水电公司9.88亿元10年期固息债0980113付息，票面利率5.00% 国家电网公司300亿元五年期中票0982092付息，票面利率3.60% 中国进出口银行200亿元七年期固息债100303付息，票面利率3.53% 中国诚通控股集团22亿元七年期中票1082113付息，票面利率4.3% 淮南矿业集团25亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082114付息，基本利差1.65% 兴业银行 100亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1110001付息，票面利率5.75% 安徽省皖北煤电集团8亿元五年期中票1182187付息，票面利率6.35% 黄山旅游集团2亿元五年期中票1182188付息，票面利率6.75% 本溪北营钢铁集团15亿元五年期中票1182189付息，票面利率6.35% 国家开发银行100亿元两年期固息债1202205付息，票面利率3.22% 国开行100亿元570日固息债1202206付息，票面利率3.12% 国开行200亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债120227付息，基本利差0.16% 广州农商行35亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220011付息，票面利率5.99% 乐清市国有投资公司15亿元七年期固息债1280189付息，票面利率6.50% 冀东发展集团11亿元三年期中票1282231付息，票面利率4.46% 青海省国资投资管理公司20亿元五年期中票1282232付息，票面利率4.63% 郑州煤炭工业(集团)10亿元五年期中票1282233付息，票面利率4.81% 华北制药 4.6亿元五年期中票1282234付息，票面利率5.32% 深圳市水务(集团)2亿元三年期中票1282235付息，票面利率4.36% 国开行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债050210付息，票面利率3.82% 中国华电公司20亿元10年期固息债058010付息，票面利率4.98% 浦发银行 26亿元10年期固息次级债060901付息，票面利率3.75% 光大银行 20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债081803付息，票面利率5.92% 长江航运集团6亿元五年期中票0982094付息，票面利率4.39% 陕西有色金属控股集团15亿元五年期中票1082115付息，票面利率4.22% 中国盐业总公司15亿元五年期中票1082116付息，票面利率4.60% 工商银行 380亿元20年期发行人选择权(15+5)次级债1105001付息，票面利率5.56% 广发银行30亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债1119001付息，票面利率5.79% 浙江泰隆商业银行3.5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1120006付息，票面利率7.30% 石药集团6亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182190付息，基本利差2.80% 义马集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182191付息，基本利差2.37% 广东广新控股集团10亿元五年期中票1182192付息，票面利率6.35% 常州投资集团20亿元七年期固息债0980114付息，票面利率5.80% 重庆能源投资集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980115付息，票面利率5.45% 厦门港务控股集团11亿元五年期中票0982096付息，票面利率4.85% 北京国资经营中心50亿元五年期中票0982099付息，票面利率3.79% 中国人民银行150亿元三年期央行票据1101047付息，票面利率3.89% 农发行250亿元七年期固息债110411付息，票面利率4.59% 邯郸城建投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180126付息，票面利率6.78% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银监会主席尚福林周六表示,总体看银行体系流动性并不短缺，截止6月28日，全部金融机构的备付金余 额约1.5万亿元人民币左右,高于正常支付清算需求量一倍还多；而近日银行间市场流动性紧张的问题已开始缓解 ，这种情况不会影响中国银行业平稳运行的总体格局。 --中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛上周六表示，5月初外管局发布的关于加强外汇资金流入管理的20号 文，是针对过度流入的临时性政策，如果形势发生变化，将会及时进行调整。 --在美国经济复苏及美元升值的背景下，中国未来是否面临资本流出的压力备受关注。对此，中国人民银行调 查统计司司长盛松成周六表示，长期内中国主要面临的是外资流入的压力，而不是流出的压力。 --中国主权财富基金--中投公司董事长一职空缺四个多月后，新任董事长终于尘埃落定。两位消息人士对路透 表示，中组部周五下午宣布由国务院副秘书长丁学东接任中国投资有限公司 董事长。 今日公布6月官方制造业PMI (5月为50.8) 6月汇丰制造业PMI终值 (5月为49.2) 7/3公布6月官方非制造业PMI (5月为54.3) 6月汇丰服务业PMI (5月为51.2) 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/吴芳)